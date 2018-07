Tula Rodríguez celebra sus 40 años: "Quiero hacer las cosas bien"

La conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, hoy cumple 40 años y asegura que a su edad es cuando las mujeres se ponen más atractivas. También revela que atraviesa uno de sus mejores momentos, tanto en el aspecto personal como el laboral.



“Estoy de cumple, cumple, en una etapa hermosa, para empezar tengo a Dios en mi corazón, que es lo que me da paz y tranquilidad. Tengo mi familia, mi esposo, mi hija y laboralmente estoy tranquila. Puedo decir que no extraño nada de cuando era chibola, y si volvería a retroceder, volvería a estar en la etapa exactamente en la que me encuentro, tranquila y bien”, comentó Rodríguez.



A tus 40 años luces muy bien físicamente...

Justo esta semana se me dio por comer sano, pero no por un tema estético, sino por salud. Quiero hacer las cosas bien, pensar sano. Deseo que a todos les vaya espectacular y que vengan los años que tengan que venir. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Solo me sale el agradecimiento para todo lo que vivo y tengo.



Seguramente tu esposo Javier Carmona te esperará con más de una sorpresa...

Mañana (hoy) voy a trabajar, luego quiero que mi mamá me haga mi estofadito de pollo y en la noche habrá algo. Javier se está encargando, creo que será un lonche con mis amigas. Como es sorpresa, no me dice nada, pero lo veo quedando (con sus amistades) y me hago la loca nada más.



Dicen que la mujer se pone más atractiva y sexy a los 40 años...

Obviamente. A los 40, la mujer está segura, sabe lo que quiere y lo que tiene que hacer. Eso nos hace más interesantes.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE