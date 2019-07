Tula Rodríguez cumple 42 años y llora por Javier Carmona: "Me hubiera gustado amanecer con mi esposo" | VIDEO

Un cumpleaños diferente. Tula Rodríguez cumplió 42 años de edad y sus compañeros de 'En Boca de Todos' le organizaron una sorpresa. Las hermanas de la conductora llegaron al programa en vivo para celebrar.

Sin embargo, Tula Rodríguez terminó llorando tras recibir la sorpresa. Según contó, había estado acompañada de su madre y sus hermanas la noche anterior, pero le habría gustado estar con su esposo, Javier Carmona.

"Hoy amanecí un poco sensible y me dio un poquito de pena porque mis hermanas han estado conmigo, hemos dormido juntas y lo que quieren es que tengamos un día hermoso. Ellas saben que este año todo ha cambiado, pero más allá de todo creo que si no tuviera su apoyo seguramente esto se me haría mucho más difícil", indicó Tula Rodríguez.

La esposa de Javier Carmona agradeció el apoyo de su familia en este momento difícil que atraviesa por la condición del empresario. Tula Rodríguez aprovechó para aconsejar a las personas a que siempre se mantengan unidos.

"Es un día para celebrar, pero claro... Me hubiera encantado amanecer diferente. No porque no ame a mis hermanas, sino porque me hubiera gustado amanecer con mi esposo y con mi hija", dijo entre lágrimas.

Finalmente, Tula Rodríguez abrazó a su madre, sus hermanas y su padre en el set de En Boca de Todos. Sus compañeros le cantaron el Happy Birthday y la conductora sopló la vela de su gran torta.

"Es un día para celebrar pero es un día partido. Sé que tengo que continuar y me da pena porque mi hermana ha venido de viaje, para alegrarme. Me da penita que me vea así. Somos hermanas y sabe lo que está pasando. No es fácil, hay que continuar y hay que abrazar a la familia porque uno nunca sabe", finalizó Tula Rodríguez.