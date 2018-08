Tula Rodríguez mientras espera recuperación de Javier Carmona: "Valentina y yo seguimos adelante"

Aunque en todo momento se mostró fuerte y optimista, Tula Rodríguez no pudo ocultar lo sensible que se siente al hablar del estado de salud de su esposo Javier Carmona, quien sigue internado, en estado crítico, en el Instituto Nacional Cardiovascular, INCOR.

“Estoy muy sensible, todo lo que diga me toca y más cuando está mi bebé (su hija), porque ando dividida en tres: entre el trabajo, el Incor para asistir a mi esposo y compartir con mi pequeña. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a la prensa por la forma como han tocado el tema de Javier”, dijo Tula Rodríguez al animar el cierrapuertas de ‘Panorama hogar y decoración’.

“Sé que han abordado el tema con mucha seriedad. Justo hablaba con mi familia y la familia de mi esposo sobre el particular y estamos agradecidos... por Javier y mi hijita tengo que ser fuerte, no deseo que me vea mal, porque sufriría más de lo que ya sufre por la salud de su papi”, indicó Tula Rodríguez con la voz entrecortada.

Pero el trabajo ayuda...

Sí, porque me distrae y eso es bueno para mi salud también, así estoy fuerte para atender a mi esposo. Además, ahora más que nunca tengo que generar (ingresos), ahora me verán en todos los eventos. Valentina y yo seguimos adelante (la niña abraza a su mamá), sabe que si estoy bien, ella va a estar bien.

Por el tono de tu voz se podría deducir que hay bastante optimismo sobre la salud de tu esposo...

Confío en que así sea. Creo en Dios y para el Señor, nada es imposible. No puedo dar detalles, pero por fe sé que va a estar bien.

