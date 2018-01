La querida Tula Rodríguez regresó a la conducción con el programa 'En Boca de Todos' . Este lunes se llevó su presentación oficial como la nueva conductora que acompañará a Maju Mantilla las tardes de la semana.

Tula Rodríguez se mostró emocionada con esta nueva etapa, que se une a su regreso a la televisión como parte del reparto de la nueva teleserie de América Televisión, 'Cumbia Pop'. En su nuevo programa, sus compañeros la recibieron con los brazos abiertos.

Como se recuerda, Tula Rodríguez viene preparándose para cumplir el nuevo reto de la conducción desde el año pasado. En una entrevista con Trome, Tula mencionó que se sometió a una dieta estricta para no tener nada que envidiar a la Miss Mundo, Maju Mantilla.

“En su momento yo no busqué a Valentina y Dios me la mandó. Ahora es complicado (para tener otro bebé), no creo que haya tratamiento ni nada. Más bien, debo concentrarme en bajar de peso para el verano y lucir las ‘yucas’ por el nuevo reto que se presenta con ‘En boca de todos’”, refirió la conductora Tula Rodríguez.

Recientemente, Tula Rodríguez también se refirió a la principal competencia de 'En Boca de Todos', el programa que conduce Tilsa Lozano, 'Amor de Verano'. En otra entrevista con Trome, Tula aseguró que respeta a la competencia pero no la tendrían fácil con ella como conductora.

No la tendrán fácil porque tienen como competencia a Tilsa y su ‘Amor de verano’.

Nada, la competencia se respeta, pero que se agarren porque ya llegó ‘En boca de todos’.

Sin embargo, Tilsa Lozano se mostró despreocupada por el debut de Tula Rodríguez y hasta se animó a mandarle buenos deseos. “Mucha suerte. Éxitos para todos y muchas bendiciones”, dijo la ‘Vengadora’, quien agregó que no subestima a nadie.



Tula Rodríguez parece haber comenzado con pie derecho el 2018 y ahora solo queda esperar a los números de rating para ver quiénes son los verdaderos líderes de las tardes peruanas. Uno de los detalles que más llamó la atención en el debut de Tula fue la mención de que ella no tenía cábalas especiales, solo su fe en Dios. ¿Habrá sido esa una indirecta para Gisela Valcárcel?



