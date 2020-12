La conductora del programa ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez confesó sentirse deprimida por la falta de su esposo Javier Carmona, que falleció hace tres meses. Debido a este doloroso suceso ella le dedicó el tema ‘Adoro’ de cantautor mexicano Armando Manzanero.

Así lo contó a través de una publicación en sus redes sociales. Sin embargo, Tula prometió no dejarse caer en la depresión por tanto decidió tomar una ducha y trabajar con lo que logró salir de ese cuadro de tristeza.

Además, aconsejó a sus más de un millón de seguidores seguir su ejemplo y continuar adelante con sus vidas pese a las dificultades.

“La verdad no estuve posteando mucho porque estuve media depre por la falta de Javier, pero sé que tengo que continuar y no puedo dejarme caer, así que me metí a la ducha empezó mi día, mi trabajo y apenas me dicen: Luces, cámara, acción y listo”, escribió en la primera parte de su mensaje.

“El último martes de este año complicado, pero nosotros somos más fuerte que cualquier cosa. Así ponle ganas a todo y ya sabes con la actitud te cambia el día ❤ Un vestido bonito, un make up lindo y mucha actitud. ¡La actitud nos mejora y cambia el día!”, añadió la también empresaria.

El 30 de setiembre de este año el gerente de televisión, Javier Carmona falleció a los 56 años, tras permanecer por dos años en estado vegetativo. Tula Rodríguez se alejó momentáneamente de sus labores en América TV para superar el duelo y luego volvió a la conducción de ‘En boca de todos’.