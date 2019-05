Tula Rodríguez se defendió de las críticas por comentario contra Natalie Vértiz: "Todo fue una broma" | VIDEO

Tula Rodríguez tuvo que hacer un alto en las bromas en 'En Boca de Todos' para explicar la 'broma' que dijo hace unos días al referirse que Natalie Vértiz " no es muy bonita". La conductora de TV recibió una ola de críticas de los seguidores de la modelo.



“A mí no me parece muy bonita. Me parece media paliducha. Es mi opinión y no soy envidiosa. Todas las mujeres somos bonitas, pero no todas llegaron a la repartición de belleza”, opinó Tula Rodríguez, palabras por las que sufrió ataques de todo tipo en las redes sociales.

"Como mujer no puedo faltar el respeto a nadie pese a que estos últimos días he venido recibiendo calificativos de todo tipo. Voy manteniendo silencio porque así es como tiene que ser. Jamás podría insultar a Natalie. Estoy segura de que ella sabe que esto ha sido totalmente una broma y su esposo estaba presente. En este programa hay buena onda. No se puede cambiar de contexto lo que uno dice”, aseguró Tula Rodríguez.



Con estas declaraciones, Tula Rodríguez dio por cerrado el tema y pidió calma a todos. Mientras que sus compañeros del programa la apoyaron en sus declaraciones.