Tula Rodríguez se encuentra alejada de la TV tras terminar su vínculo laboral con “En boca de todos”, y hasta el momento, se desconoce si ya tiene alguna propuesta para volver a la pantalla chica en el 2023.

En esa línea, la excompañera de conducción de Maju Mantilla fue consultada sobre la posibilidad de presentar en el programa conducido por Gisela Valcárcel. Como se recuerda, la mamá de Ethel Pozo no ha tenido problemas en invitar a la pista a baile a personajes como Roberto Martínez, Rodrigo González, Viviana Rivasplata entre otros.

“Mira, yo voy a estar donde me sienta cómoda y he recibido invitaciones de todo tipo. Donde tú me ves, es donde yo quiero estar. Donde no estoy, es porque no quiero. No quisiera entrar en dimes y diretes porque no va. Yo siempre he dicho no y así seguiré”, respondió al portal Infobae.

Al ser consultada sobre si colaboraría en un caso social de los que presenta Gisela Valcárcel en su programa, Rodríguez no quiso ahondar en el tema y solo atinó a decir: “ La respuesta ya está hecha”.

Por otro lado, la exconductora de “En boca de todos” habló sobre cómo está su corazón. “No es que le haya cerrado puertas al amor, no sé cómo decirte. Es que eso no se busca. Si es que llega, seguramente, pero que yo quiera ahorita o me vea enamorada, no me veo. Si toca, será”, comentó.

“Ni siquiera lo pienso. Estoy tan abocada a mi hija, que enamorarme no es algo de prioridad. Cuando una persona me dice que alguien me quiere conocer, pues adelante y si no, no. Estoy enfocada en mi hija y es lo único que quiero”, agregó.

Tula trolea a Carlos Vílchez en JB en ATV

Tula Rodríguez se presentó en una secuencia de JB en ATV el pasado fin de semana. La exconductora de televisión no desaprovechó la oportunidad y troleó a Carlos Vílchez, quien en 2023 pasará a las filas de América Televisión en el mismo horario que el desaparecido programa ‘En boca de todos’.

“El 31 es importante porque él se va y yo me quedo.... tú te vas a donde yo estaba y yo me quedo acá”, dijo la exvedette desatando las risas del elenco de Jorge Benavides. “Pero tú estabas en otro programa...”, le contestó el popular ‘Tío Vílchez’. “Pero ese es mi horario pe’ causa”, respondió Tula.

