Tras casi cuatro meses de la muerte de su esposo, Javier Carmona, la conductora de televisión, Tula Rodríguez aseguró que por el momento no piensa volver a enamorarse. Así lo señaló en una conversación con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Este último miércoles por la noche, la conductora de ‘En boca de todos’ se animó a hablar de todos los temas con sus seguidores. Uno de ellos le consultó si se volvería a enamorar a lo que ella respondió que no por ahora.

“Me han preguntado muchísimo, si me volvería a enamorar. La verdad es que mi respuesta inmediata sería no. Es que ni siquiera me imagino ahorita con otra persona. El tiempo lo dirá, ahorita de ninguna manera. Algún día, quien sabe, no sé”, señaló entristecida la también empresaria.

También le consultaron cómo hace para no deprimirse debido al reciente fallecimiento de su esposo y la cercana celebración de las fiestas de fin de año.

“No es fácil, soy honesta lo extraño constantemente igual es poco tiempo, pero yo siento mucha paz porque he cumplido, estuve con él en todos sus momentos y hasta en su último aliento. Y porque Dios me da consuelo”, expresó conmovida.

Tula Rodríguez anunció el pronto regreso del programa ‘En boca de todos’ por América Televisión. Por ahora todos se están tomando unas merecidas vacaciones, pero aseguró que volverán con grandes novedades.