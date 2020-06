En la última edición de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez se pronunció acerca del caso de Edison Flores y la supuesta conversación que se filtró en redes sociales. La conductora aprovechó para mandarle una advertencia.

Como se recuerda, Edison Flores mantuvo una conversación con una joven de 20 años y todos apuntaban que podría tratarse de una infidelidad. Pese a que el jugador ya lo negó, Tula Rodríguez le envió un mensaje.

“Nada más voy a decir, mucho cuidado, Orejitas. Voy a estar con mis orejas paradas. Si te portas mal, te arranco las orejas”, le dijo Tula Rodríguez, a modo de broma, al futbolista.

Edison Flores, más conocido como ‘Oreja’ Flores, usó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre la conversación que se filtró en redes sociales, en la que interactua con una de sus seguidoras.

El futbolista explica que no ve nada de malo en conversar con sus seguidores. “En mis redes sociales y específicamente en mi cuenta de Instagram, interactúo mucho con mis seguidores. Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social y comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían, reposteo historias donde me etiquetan hasta converso por interno con muchos a los cuales no conozco personalmente y que me piden algunos saludos o ayudas sociales”, dijo en redes.

