El amor de una madre lo cura todo, pero su pérdida deja en nosotros un vacío tan grande que es difícil de superar y menos cuando es de forma tan repentina e injusta. Tula Rodrígue z afronta hoy otra dolorosa pérdida por culpa de un maldito bicho que llegó a su hogar que sembrar dolor y desolación. Hoy, Doña Clarita partió a la eternidad y dejó a toda la familia devastada .

La conductora de ‘En boca de todos’ publicó un triste mensaje en el que comunicaba que su madre había partido, porque “Dios decidió llevarte a sus brazos para que empieces a su lado un nuevo nacimiento, hoy naces a tu nueva Vida Eterna”.

El amor reflejado en cada una de sus palabras, pues a pesar de haber perdido la batalla contra esta terrible enfermedad que ha dejado huérfanos a miles de hijos en nuestro país, también dejó una profunda soledad.

“Como siempre luchaste hasta el final, y aunque es difícil aceptarlo porque no estaba preparada para perderte, sé que debo dar gracias a Dios porque me permitió tener a la mejor mujer como madre, esposa y abuela, porque en cada paso que diste no sólo nos enseñaste el valor de la vida, sino a que no debemos sentirnos derrotados nunca. Gracias Mamá por lo que nos dejas como herencia, un ejemplo que vivirá en nuestra memoria eternamente”, sigue Tula.

AMOR DE MADRE

Hace unos meses, Doña Clarita fue a visitar a Japón a uno de sus hijos y lamentablemente la cuarentena obligatoria hizo que no pudiera regresar al Perú, por lo que el día de la Madre, Tula Rodríguez la pasó lejos de su mamá, pero en ‘En Boca de todos’ le realizaron una sorpresa y la conductora no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

“Tú eres fuerte y vas a poder, encontraste la clave para sobrevivir en este mundo. Siempre levantarte una vez más, siempre lo haces y siempre lo harás. Yo estoy muy orgullosa de ti por eso. Eres una mujer fuerte, guerrera y lo estás haciendo muy bien”, le dijo Doña Clarita en aquel momento.

“Y eso de que estamos lejos solo es físicamente, porque nosotros siempre estamos cerca, madres e hijos siempre estamos unidos. El cordón umbilical nunca se corta. Siempre estás en mis oraciones. Te amo”, agregó.

TROME | El amoroso mensaje que le dedicó su mamá a Tula cuando se encontraba en Japón | VIDEO: América Tv