Tula Rodríguez no la pasa bien en estas fechas debido al estado delicado de su esposo Javier Carmona y eso parece entenderlo muy bien su hija Valentina, quien en Navidad sorprendió a la conductora de TV con un original regalo que la hizo emocionar hasta las lágrimas.

A través de su cuenta en Instagram, Tula publicó unas historias en donde mostró este regalo que Valentina hizo con sus propias manos y le dejó un mensaje de reflexión por el que la exbailarina no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

Previamente, la conductora de ‘En boca de todos’ sostuvo que estuvo triste a la medianoche, sin peinarse ni maquillaje y llorando porque “necesito a mi esposo”.

“¡Valentina te amo tanto! Les quiero mostrar el mejor regalo que ella me pudo dar, les juro que me quedé sin aliento y realmente me di cuenta que Dios está obrando en su corazón”, dice una de las historias.

Así, Tula Rodríguez mostró una caja en la que habían varios barcos que la representaban a ella, Valentina, Javier Carmona y los hijos del exgerente de TV.

“Mamá te amo mucho y sé este no es comprado ni costoso, pero yo me esforcé mucho y mami, la verdad sí quiero que te pongas feliz y te guste. Los barcos representan a todos esos, lo blanco es una ola de problemas y el barco somos nosotros y significa que hemos pasado los problemas y que los hemos superado muy bien”, dice el mensaje que Valentina había colocado a un lado de la caja que le dio de regalo de Navidad a Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez y el regalo de su hija Valentina

“Este es el mejor regalo que ella me ha podido hacer. Dios es maravilloso. No hay nada más valioso que esto. Les deseo una feliz Navidad y aunque no sea la más feliz”, agregó.

Previamente, en medio de su tristeza Tula Rodríguez colocó un post en el que agradecía lo afortunada que era.

“Vale me dio este regalo y me di cuenta que soy afortunada, entendí que Javier está más presente que nunca, Vale es 50% de él y 50% de mí. Dios permitió que nosotros seamos los padres de este angelito, ahora yo cuidaré y protegeré y haré que sea ese ser maravilloso que Javier siempre quiso”

“Ya no más lágrimas, ni más dolor ahora, solo reiremos mi reina bella”, culminó.