Tula Rodríguez se mostró más que contenta en sus redes sociales, luego de enterarse que su papá, el popular ‘don Tulo’, ya tiene fecha para recibir su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de En boca de todos compartió cómo le dio la noticia a su padre. “Te voy a dar una noticia que no te la había dado ¡ya tienes fecha de vacunacion! jajaja ¡de verdad! ¡Siii!”, dijo gritando la ex vedette para que su papá la escuche, ya que tiene problemas de audición.

Padre e hija se pusieron a saltar de la alegría y Tula agradeció a EsSalud por la labor que realizan en el proceso de inmunización de los adultos mayores, considerados en la primera fase al igual que los médicos y policías.

“Mi don Tulo escucha poco, el tiempo pasa y los hijos tenemos que estar con ellos y amarlos por todo lo que hicieron por nosotros”, agregó la conductora de tv en sus historias de Instagram.

TULA PERDIÓ A SU MADRE

En marzo de este año Tula Rodríguez anunció que se había contagiado del peligroso coronavirus, al igual que su hija Valentina y su mamita. Aunque ella y su pequeña no presentaron síntomas graves, la salud de su mamá desmejoró con la enfermedad.

A inicios de abril la conductora dio la lamentable noticia de la partida de su madre. Se ausentó una semana de su programa, ‘En Boca de Todos’, y luego reapareció en pantallas para contar su experiencia.

“Hay cosas para las que uno no esta preparada, es difícil. Es difícil sobrellevar entre mi casa, mi hija, mi papá y venir aquí al programa. Pero si hay alguna persona que quisiera que yo esté aquí es mi mamá. Si hay alguien que amaba y disfrutaba verme en los escenarios era ella, me llegaba a los casting, incluso cuando mi esposo fallece, yo paré un mes y ella me dijo que no pare tanto”, contó la presentadora.

En ese sentido, aseguró que le tocó aceptar que Dios decidió llevársela y que su madre, hace un año atrás, habló con ella y sus hermanas y les dijo qué hacer en el caso de su muerte. “La promesa es que ella tenga vida eterna. Tengo una baja en mi equipo y el corazón apretadísimo”, agregó.

“Tenemos que continuar viviendo, siguiendo unidos, intentando ser felices aunque ella no esté. Hay que aceptar los desingnios de Dios. Uno no puede pasar en cámaras llorando. Este es mi trabajo”, indicó Tula Rodríguez.