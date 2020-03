Tula Rodríguez contó que está pasando sus días misma ‘Tulicienta’, dedicándose a su hija y su papá, y haciendo las labores del hogar. Además, afirmó que continuarán con ‘En boca de todos’.

“Esta cuarentena la paso limpiando todo el día, jugando con mi hija (Valentina), hablando con mi papá, agradeciendo por la vida y la salud. En resumen: en modo ‘Cenicienta’”, dijo la conductora.

Tula, el programa ‘En boca de todos’ no va a continuar esta semana porque hemos visto que están promocionando la novela ‘Yo no me llamo Natacha’ a la 1:30 p.m.

El tema técnico es lo que están trabajando para poder transmitir, por medidas de seguridad siguen ajustando para evitar contagios. América TV y ‘ProTV’ están cuidando cada detalle y cuidando de nuestra salud, es por eso que aún no tenemos fecha.

En redes sociales te han estado criticando porque dicen que pediste que el ‘bono solidario’ que entregará el Gobierno a las familias vulnerables también llegue a los venezolanos que viven en nuestro país.

He visto esa información y es falsa, todas esas cosas que han publicado son puros inventos. (F. López)