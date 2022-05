Tula Rodríguez rompió su silencio durante su programa ‘En Boca de Todos’ para desmentir lo dicho por Paola Bisso, primera esposa de Javier Carmona, quien aseguró que pretenden quedarse con la herencia del fallecido gerente. La conductora aseguró que no tiene posesión de ninguna propiedad.

“Hubo alguien que dio una versión completamente alejada de la realidad, se quiso dar a entender que yo me quiero quedar con propiedades que no me corresponden. Quiero aclarar que de las dos propiedades que se habló yo no tengo posesión, yo no vivo ahí, no utilizo ninguna chacra, ni ganando dinero”, dijo.

“Se está hablando que yo estoy pidiendo que estoy pidiendo el 50% de la propiedad, falso, 100% falso. Yo no estoy pidiendo quedarme con ningún 50%, a veces hablando sin saber temas legales, yo no estoy en letigio peleándome por alguna propiedad, pero legalmente yo no puedo obligar a mi hija que renuncie, así yo lo quiera, eso lo determina el juez”, agregó.

Tula Rodríguez se pronuncia sobre acusaciones en su contra https://www.americatv.com.pe/noticias/