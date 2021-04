Tula Rodríguez molesta con estafadores que usan su imagen para vender pastillas para bajar de peso

MOLESTA. Tula Rodríguez usó sus redes sociales para manifestar su molestia porque algunos estafadores están usando su imagen para vender pastillas par bajar de peso a usuarios en redes sociales, algo que ella no ha autorizado.

En un video que publicó, Tula Rodríguez indica que no ha dado su consentimiento para que estos inescrupulosos vendedores usen sus fotos. Asimismo, precisa que ella jamás recomendaría las siempre polémicas patillas para bajar de peso.

“Gente esta utilizando mi imagen para productos para bajar de peso. Señores, es falso. Si hay algo que te voy a recomendar, es por mis redes, pero jamás te voy a recomendar una pastilla para bajar de peso, eso no existe, no existe nada mágico”, dijo Tula Rodríguez.

Finalmente, Tula Rodríguez pidió a sus seguidores que no se dejen engañar consumiendo este tipo de productos que dicen ser milagrosos y que, en cambio, mejor lleven una vida saludable.

“Yo también creía en las pastillas y hierbas maginas, pues es mentira. No nos dejemos engañar ante la desesperación de querer estar flacas, lo único que nos hacen es dañar. Hace mucho tiempo yo también caí. Come sano y haz deporte, no te dejes engañar”, agregó.