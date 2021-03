DOLOROSA PÉRDIDA. Tula Rodríguez afronta uno de los momentos más difíciles de su vida, esta tarde le confirmó a sus amigos y familiares que su madre Clara Quintana falleció. La señora fue diagnosticada de Coronavirus y sus síntomas habrían empeorado.

La presentadora de televisión utilizó su cuenta de Instagram para comunicar la noticia. “Hoy 28 de marzo cumpliste 71 años Mamita, Mi Clarita hermosa, mujer fuerte, valiente, para ti nunca habían limites porque siempre nos enseñaste a salir adelante... Y hoy el mismo día de tu cumpleños, 28 de marzo, Dios decidió llevarte a sus brazos para que empieces a su lado un nuevo nacimiento, hoy naces a tu nueva Vida Eterna”, se lee en el mensaje.

La mamá de Tula Rodríguez había llegado hace unos meses de Japón, precisamente, para acompañar a la conductora de TV en su recuperación por la pérdida de su esposo, Javier Carmona, quien falleció en noviembre de 2020.

Hace casi un mes, Tula Rodríguez comunicaba a todos que se había contagiado de coronavirus y por ende tenía que aislarse de las personas que más amaba. “Después de casi un año de trabajar con todos los cuidados y el protocolo respectivo... Me di con la noticia que nadie quiere recibir... Di positivo en mi prueba Covid. Ahora como una victima más de este virus, mi deber es practicar lo aprendido, estar en cuarentena, hacer caso a los profesionales de la salud y mantener la mente positiva. Soy una mujer fuerte, guerrera y luchadora y esta no será la excepción. Sé que Dios estará cubriéndome a mi familia y a mí. Gracias por sus muestras de cariño, confío que mi familia y yo estaremos bien, hagamos una oración por todos los que en este momento estamos padeciendo esta enfermedad. Sigamos cuidándonos, ya les contaré como voy evolucionando. Bendiciones”.

Posteriormente, en TV nacional la conductora de ‘En boca de todos’ lloró al indicar que su madre y su hija habían dado positivo al COVID-19. “Mi mamita sí está chaqueteadita. No hay oxígeno por ningún lado, no hay camas, no hay sitios en hospitales ni en clínicas, está todo abarrotado. Gracias a Dios igual la estoy logrando atender acá en la casa, está respondiendo pero está bien adolorida. Esta medio delicadita, pero yo sé que todo va salir bien”, dijo a través de sus historias de Instagram el pasado 4 de marzo.

Días después, Tula contó en el programa que conduce que a su mamá le agarró fuerte la enfermedad pero la atiende en su casa porque no hay sitio en hospitales ni clínicas. Asimismo, reveló que ‘Don Tulo’ pasó por la prueba de descarte de coronavirus, pero este salió negativo.

“Mi mamá todavía está en la lucha... quedé con mi hermana que no iba hablar nada de mi mamá, porque es un pedido personal de toda la familia, pero es inevitable no sentir lo que siento en el corazón y mi temor humano”, dijo la conductora emocionada.

“Ella todavía está pasándola muy muy muy duro, pero estoy segura que va salir y que las próximas lágrimas que voy a botar por ella van a ser de felicidad, de tenerla nuevamente conmigo, en mi casa, cuidándola”, finalizó el tema conmovida.

