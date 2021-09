Tula Rodríguez fue ampayada por los ‘urracos’ de Magaly Medina conversando en lo que parece ser un local nocturno en Miami, Estados Unidos, con su expareja Gino Barbieri, hecho que causó sorpresa entre sus seguidores. En esta nota te contamos el escándalo que se armó, hace más de una década, cuando ‘La mamacha’ fue acusada de partir a la conductora.

Aproximadamente por el 2008, Gino Barbieri y Tula Rodríguez mantuvieron una breve relación cuando ambos trabajaban en Frecuencia Latina. El entonces anónimo sujeto formaba parte del equipo de producción del programa que ella conducía en el canal de San Felipe.

Gino Barbieri, expareja de Tula Rodríguez, actualmente vive en Estados Unidos.

AMIGAS Y RIVALES

En la producción del mismo espacio del mediodía también trabajaba Cathy Sáenz, quien tiempo después saltó a la fama por liderar los realitys Esto es Guerra y Combate. Los rumores apuntan a que la ‘Mamacha’ atrasó a Tula Rodríguez pese a que ambas mantenían una buena amistad, según los rumores.

Sin embargo, aquí es donde la historia de dos se vuelve de tres. Tiempo después, Cathy Sáenz fue captada junto a Gino Barbieri bailando en una discoteca y, además de reírse, parecen besarse. Por ese entonces, era de conocimiento público que el joven era pareja de Tula Rodríguez.

TULA CONFIRMA INFIDELIDAD

La infidelidad de Gino Barbieri fue confirmada en el 2016 por Tula Rodríguez. Aquella vez, la conductora de ‘En boca de todos’ indicó que ya había terminado con él y confirmó, a su estilo, que la popular ‘Mamacha’ la atrasó.

“Fue muchos años atrás, ya ni lo recuerdo. Hay cosas que uno guarda en el baúl de los recuerdos. Ha sido hace muchos años. Yo ya había terminado con él también. Me da roche hablar de mi ex. ¿Si me atrasó? Tú qué crees (entre risas asentó la cabeza). Hay una relación cordial con ella ahora, la veo y la saludo”, dijo.

Tula Rodríguez vuelve al ruedo: Magaly la ‘ampaya’ con su expareja Gino Barbieri en Miami

TULA ES AMPAYADA CON BARBIERI, A MÁS DE UNA DÉCADA

Después de más de una década de aquel escándalo, Tula Rodríguez es ampayada con Gino Barbieri en Estados Unidos. Recordemos que, hace unas semanas, la conductora viajó acompañada de su hija a Miami.

De más está mencionar que, tras la muerte de su esposo Javier Carmona, Tula Rodríguez se ha encargado de gritar su soltería a los cuatro vientos. Además, ha dejado en claro que está dispuesta a volver a enamorarse y que ya cuenta con la bendición de su hija.

MÁS INFORMACIÓN: