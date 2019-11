La conductora de Válgame, Mónica Cabrejos, remeció la farándula con la revelación de un chat de WhatsApp entre varias figuras de América Televisión por la presencia de Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez en la Teletón 2019.

Como todos los años, la 'Señito' estuvo durante gran parte de la jornada de solidaridad. Pero la ausencia de la conductora de 'En Boca de Todos', así como sus compañeros y los chicos de Esto Es Guerra se hizo notar.

Los usuarios vía Twitter comenzaron a preguntarse por qué los chicos reality y varias figuras principales de Pro TV no aparecían en la campaña de ayuda social y se empezó a especular sobre un posible veto a la esposa de Javier Carmona.

Días después, la rubia negó tajantemente los rumores que la señalaban como la responsable de la inasistencia de la exvedette en la ceremonia de inauguración el viernes por la noche.

Según ha declarado en varios medios de prensa, ella se enteró de lo sucedido por terceras personas y no tiene ni idea por qué Pro TV optó por no presentar a sus figuras. Además, contó que nunca hizo un pedido para no coincidir con Tula.

En la conversación de WhatsApp que Mónica Cabrejos tiene en su poder, tres personas coordinan sobre la producción y pauta de la Teletón. Pro TV estaba encargado de la ceremonia inicial pero se les habría pedido que Rodríguez no aparezca.

En su relato, el productor de Esto Es Guerra, Peter Fajardo, no habría estado de acuerdo con esta solicitud y habría increpado que no se trataba de un programa de Gisela Valcárcel, sino una obra social.

Chat de WhatsApp de la Teletón, según Mónica Cabrejos