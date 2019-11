Tula y Gisela usan el mismo método para combatir el estrés tras la polémica

Los nombre de Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel suenan fuerte tras la Teletón 2019. El supuesto veto para que la conductora de En Boca de Todos no participara de la jornada solidaria del último fin de semana sigue dando de qué hablar.

La 'Señito' negó haber sido ella la causante de la ausencia de su colega y dijo desconocer por qué Pro TV (encargada de la inauguración del evento) no permitió que sus figuras aparezcan.

La respuesta de la esposa de Javier Carmona ante esta ola de especulaciones es el silencio. Ni ella o sus compañeros del programa del mediodía se han animado a brindar alguna declaración.

Incluso, desde el fin de semana, Tula no ha publicado en redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores que están acostumbrados a ver su día a día con su familia y en su trabajo.

Lo curioso es que este miércoles por la mañana, la exvedette decidió romper ese silencio virtual. En su cuenta Instagram, publicó un video de ella misma haciendo deporte. Lo que llamó la atención fue el texto que colocó. "Haciendo deporte y evitando el estrés"

Tula Rodríguez haciendo deporte para el verano 2020 (Fuente: Instagram)

Minutos después de su publicación, Gisela también compartió contenido en la misma red social y también se le vio con ropa deportiva lista para hacer ejercicio. "Vamos a empezar"

Por el momento no se sabe qué medidas tomará América Televisión tras la entrevista que brindó la rubia al programa de Magaly Medina (ATV) pues se sabe que, por contrato, las figuras del canal no pueden declarar a otros programas de TV que no sean de su casa televisiva.

Según Meche Barrios, de la columna Ampay, el gerente de Producción de América Televisión, Jorge Grippa, habría tenido que dar un paso al costado cuando Mónica Cabrejos difundió parte de la conversación que mantuvo con el productor de Esto Es Guerra, Peter Fajardo.