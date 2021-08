SE CONFIESA. Tula Rodríguez fue la primera invitada de la segunda edición de “La Hora Loca de Radiomar”, junto a ‘Canchita’ Centeno. La conductora de “En Boca de Todos”, que empezó su presentación en las cabinas de la radio con el tema ¨Soltera.com¨ de Son Tentación, aseguró que está lista para amar y que el luto por su esposo aún es un tema doloroso, aunque ha decidido avanzar con su vida.

Con estas declaraciones deja en claro que no le cierra las puertas al amor. ¨Me habré casado, pero no me he castrado¨, sostuvo la artista.

La conductora de TV señala que hoy disfruta tiempo con su pequeña niña y ambas intentar superar los momentos duros que han tenido que afrontar por la pérdida de dos de sus familiares. ¨Hemos decidido dejar las lágrimas, mover la casa y el cuerpo también. Apenada un poco de todo, pero la vida continúa¨, asegura la figura de América Televisión.

Tula Rodríguez grita su soltería en Radiomar

Tula Rodríguez confiesa que tanto su madre y su esposo siempre la han querido verla feliz y que continúe su vida. ¨Si yo me voy quisiera que mi hija continúe su vida y se case. Que se enamore si lo quiere. Yo no quisiera que llore todo el tiempo. Mi tranquilidad de haber estado y darle todo en vida es la tranquilidad que tengo. Lo que me tocó con mi esposo también fue duro y estoy segura que hace tiempo, años, me hubiese dicho ya para ¿no? Y mas bien siento que me he demorado, pero como dice la psicóloga es un proceso que debía resolver. No he olvidado, pero he decidido cerrar una etapa, aunque no se puede. Mi casa sigue plagada de fotos, está las cenizas de él, mi mamá. Es también como ya, no es sacarlos de mi vida, pero si continuar¨.

La artista afirma que hoy en día es una mujer soltera pese a lo que muchos puedan decir lo contrario. ¨No es fácil pero aquí sigo soltera porque soy soltera pues. A veces me dicen: tú no eres soltera eres viuda pero igual lo real es que estoy soltera. Ya no puedo sentar que sigo atada porque no estoy atada. Ya está¨.

Tula Rodríguez asegura que está empezando a reencontrarse nuevamente con ella misma. ¨Toda mi energía ha sido para el otro lado (cuidado de su esposo) porque es lo que corresponde, pero ya está. Ahora estoy empezando a aceptarme. Comía de ansiedad, ahora quiero cuidarme. Quiero sentirme bonita conmigo misma, es un cambio para bien¨.

Finalmente, Tula descarta que pueda relacionarse estar con una persona menor pero no descarta una de su edad. ¨A mi me gusta admirar a la persona. Yo creo que más allá de lo físico tiene que ser un hombre que le apasione lo que haga. La conversa es un afrodisiaco maravilloso¨.