Tula Rodríguez sobre su participación en Esto es Guerra: "Yo soy terca y me pongo las lentenjuelas"

La conductora de ‘En boca de todos’,Tula Rodríguez, indicó que el ‘baile es curativo’ luego de su participación en ‘Esto es guerra’, y no hace caso a las críticas que viene recibiendo en las redes sociales por formar parte del concurso de baile a sus 42 años.



“He sacrificado muchas horas para los ensayos, dejando de estar con mi hija, yendo apenas dos horas a ver a mi esposo, y encima me dicen en las redes sociales que ya no estoy joven para hacer esto... pero yo soy terca y me pongo las lentejuelas. El baile es curativo, me sirve para empezar de nuevo porque mi vida está como en pausa, y estoy haciendo algo que a mi esposo le gustaría que haga”, precisó Tula Rodríguez en ‘América Espectáculos’.



Además, agregó que después de 10 años se para en una pista de baile y esto le sirve para superar sus problemas.



“Todos tenemos nuestros rollos. Este esfuerzo es para mi hija, ella nunca me ha visto bailar de esta manera, y cuando se quiere se puede”, añadió.