A través de su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez confesó qe su hermana le ganó la batalla al coronavirus, hecho que la reconforta completamente pues durante varias semanas estuvo preocupada por la evolución de esta enfermedad.

Tula Rodríguez indicó que su hermana vive en Iquitos, una de las ciudades que más ha sido golpeada por la pandemia del coronavirus. Afortunadamente, ella pudo vencer al coronavirus y ahora vuelve a realizar sus actividades normales.

“Junio al fin 💖 mayo fue un mes complicado para mi familia.Quiero agradecer a Dios porque mi hermana ya se encuentra bien. Ella fue paciente de covid 19 y como algunos saben ella vive en Iquitos. Iquitos fue uno de los más afectados, gracias a Dios ya pasó y esta sana totalmente", comentó la conductora de ‘En boca de todos’ junto a una foto en la que aparace al lado de su hermana.

"Ya empezó hacer su vida normal igual en casa pero agradecida por la oportunidad de vida!! Hay que cuidarnos mucho por favor evitemos salir, a todos nos puede pasar, un familiar, amigo, vecino, etc. Tenemos que cuidarnos mucho.Qué tengan un buen inicio de semana. Los quiero ♥”, escribió Tula Rodríguez.

TULA RODRIGUEZ HABLA DE LA OPERACIÓN DE SU HIJA

A través del programa ‘En boca de todos’, la conductora Tula Rodríguez se comunicó con la modelo Sully Saénz quien reveló que tuvo que viajar a Canadá de emergencia para acompañar a su pequeño hijo en una operación.

Tula Rodríguez no pudo evitar sentirse identificada y reveló detalles de circunstancias similares que le tocó afrontar con su hija. Según la conductora, su pequeña hija Valentina también fue operada y se recuperó de manera satisfactoria.

“Esta es una etapa seguramente y el día de la operación vas a estar con el corazón en vilo. Yo lo he pasado, son detalles que tampoco he venido contando, y también lo he pasado, fueron 14 horas”, indicó Tula Rodríguez.

Asimismo, la animadora reveló que actualmente su hija se desempeña muy bien y acude a un colegio regular, lo cual la llena de mucha satisfacción y alegría.

