LA EXTRAÑA. Tula Rodríguez le comunicó a sus seguidores que viene recuperándose de la enfermedad del Coronavirus. La conductora utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido mensaje a su hija Valentina, quien también dio positivo.

En la imagen que publicó Tula Rodríguez en su cuenta de Instagram se observa a Valentina en su cuarto haciendo sus tareas. La conductora menciona que ama con todo su corazón a su hija y que ya sólo faltan 24 horas para poder abrazarla.

La conductora indica que ya se siente recuperada al 100% de la enfermedad. “Sin duda la Gracia de Dios es maravillosa cuando confiamos en Él. Aquí, con mi Fe encendida, contando los días para reencontrarnos, más fortalecida y recuperada al 1000%. Gracias a todos por sus mensajes, pero sobre todo gracias a Dios por esta oportunidad de vida. Bendiciones. Sigamos cuidándonos”, escribió en Instagram.

Por fortuna, Tula Rodríguez al igual que su hija tuvieron síntomas leves de COVID-19. Sin embargo, su madre fue quien tuvo mayores síntomas, pese a ello ha podido recuperarse en casa.

Recordemos que en fin de mes de febrero, Maju Mantilla y Tula Rodríguez dieron positivo a COVID-10, según informó ProTV, productora del programa ‘En boca de todos’ que se emite por América Televisión. A través de un comunicado de prensa la productora informó que las conductoras debían alejarse de las pantallas durante varias semanas.

El mensaje de Tula para su hija en Instagram

Tula Rodríguez indignada por noticia falsa sobre su muerte: “Le hacen daño a mi familia”

Hace unos días atrás, la conductora de ‘En Boca de Todos’ expresó su malestar por la noticia que se difundió en redes sociales sobre su muerte. Tula Rodríguez indicó que personas malintencionadas buscar afectar a su familia con este tipo de información.

“Estoy en casa confinada, esto es una batalla de un día a la vez. Este tema de las redes es algo que yo no puedo manejar. Hay mucha gente que le gusta ocupar su tiempo a engañar. Si bien es obvio que es una noticia falsa, porque esto más viva que nunca, pero puede generar zozobra a la familia. En situación como esta, los primeros que se afectan son la familia y la gente tiene que saber que cuando tiene esta enfermedad la parte emocional entra a tallar de manera impresionante”, dijo entristecida por la noticia, Tula Rodríguez.

TROME - Tula Rodríguez pide oraciones para su mamita delicada con Covid-19

TULA PREOCUPADA POR LA SALUD DE SU MAMÁ

Tula Rodríguez se encuentra preocupada por la salud de su mamá, ya que empezó a presentar síntomas moderados del peligroso coronavirus. La conductora de televisión aseguró que al momento no ha podido comprar oxígeno porque escasea, ni tampoco conseguirle un lugar a su madre ni en un hospital ni en una clínica.

“Mi mamita sí está chaqueteadita. No hay oxígeno por ningún lado, no hay camas, no hay sitios en hospitales ni en clínicas, está todo abarrotado. Gracias a Dios igual la estoy logrando atender acá en la casa, está respondiendo pero está bien adolorida. Esta medio delicadita, pero yo sé que todo va salir bien”, dijo a través de sus historias de Instagram.

VIDEOS RELACIONADOS

Tula Rodríguez hace limpieza profunda en su casa por Javier Carmona

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Janet Barboza saca cara por Aída Martínez tras críticas de Magaly Medina

Susy Díaz revela que Florcita y su esposo vencieron al coronavirus

Jose Luis Cachay tras animar show en circo: “La plata no cae del cielo”

Choca indignado por difusión de videos íntimos de Sheyla: “No seas desgraciado y piensa en las familias”

Ángelo Fukuy: “No me robé a los músicos de Christian Domínguez”