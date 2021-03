Tula Rodríguez revela que su hija y su madre también se habrían contagiado de covid-19

Tula Rodríguez reapareció en el programa ‘En boca de todos’ para contar detalles de lo que ha sido su proceso frente al coronavirus, tras dar positivo a la enfermedad. La conductora indicó que se encuentra preocupada por su madre y su hija Valentina, pues presentan síntomas.

En enlace con ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez reveló que, es posible, que su hija y su madre también hayan sido contagiadas y está a la espera de los resultados de las pruebas a las que las sometió.

“Valentina y mi mamá, lamento que al parecer tienen algunos síntomas. Yo no siento mayor síntoma (...) Valentina presenta ciertos dolores de cabeza y porque yo duermo con mi hija y mi mamá esta sintiendo alguna carraspera en la garganta. Con mi mama y mi hija hemos estado en la cama abrazándonos, besándonos”, dijo Tula Rodríguez.

C4 Tula Sobre Sus Padres

Por otro lado, Tula Rodríguez reveló que su padre de casi 80 años abandonó la casa donde vivían como medida de prevención para evitar algún contagio.

Llena de emociones encontradas, la conductora le pidió disculpas a sus progenitores por haberlos expuesto dado que tenía que salir a trabajar.

“Quiero pedirle perdón a mi papa, mi mamá y a mi hija si los he contagiado porque me he contagiado trabajando, porque tengo que salir a trabajar. Estoy segura que vamos a salir de esta”, puntualizó.





TULA RODRIGUEZ ENVIÓ MENSAJE EN SUS REDES SOCIALES

A través de su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez rompió su silencio tras darse a conocer que dio positivo a coronavirus al igual que su compañera de conducción en ‘En boca de todos’, Maju Mantilla.

Tras la preocupación que generó el anuncio entre sus seguidores, Tula Rodríguez decidió enviar un mensaje en el que agradece las muestras de cariño e invoca a que sigan cuidándose.

“Después de casi un año de trabajar con todos los cuidados y el protocolo respectivo... Me di con la noticia que nadie quiere recibir... Di positivo en mi prueba Covid. Ahora como una víctima más de este virus, mi deber es practicar lo aprendido, estar en cuarentena, hacer caso a los profesionales de la salud y mantener la mente positiva. Soy una mujer fuerte, guerrera y luchadora y esta no será la excepción. Sé que Dios estará cubriéndome a mi familia y a mí. Gracias por sus muestras de cariño, confío que mi familia y yo estaremos bien, hagamos una oración por todos los que en este momento estamos padeciendo esta enfermedad. Sigamos cuidándonos, ya les contaré como voy evolucionando. Bendiciones”, escribió Tula Rodríguez en su cuenta de Instagram.