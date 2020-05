A través del programa ‘En boca de todos’, la conductora Tula Rodríguez se comunicó con la modelo Sully Saénz quien reveló que tuvo que viajar a Canadá de emergencia para acompañar a su pequeño hijo en una operación.

Tula Rodríguez no pudo evitar sentirse identificada y reveló detalles de circunstancias similares que le tocó afrontar con su hija. Según la conductora, su pequeña hija Valentina también fue operada y se recuperó de manera satisfactoria.

“Esta es una etapa seguramente y el día de la operación vas a estar con el corazón en vilo. Yo lo he pasado, son detalles que tampoco he venido contando, y también lo he pasado, fueron 14 horas”, indicó Tula Rodríguez.

Asimismo, la animadora reveló que actualmente su hija se desempeña muy bien y acude a un colegio regular, lo cual la llena de mucha satisfacción y alegría.

“Y pasa el tiempo, hoy mi niña -no es el mismo diagnóstico de tu hijo (de Sully), es verdad- pero Valentina va a un colegio regular, le va super bien, es una niña amorosa y de verdad que termina valorando los pequeños grandes detalles”, puntualizó.

Tula Rodríguez se pronuncia por primera vez sobre el estado de salud de su hija - Trome