Tula Rodríguez confirmó en un nuevo enlace con ‘En boca de todos’ lo que más temía: su hija Valentina y su madre dieron positivo a coronavirus luego de que ella también se contagiara en medio de su rutina de trabajo.

Un día antes, Tula Rodríguez estaba preocupada y asustada por su madre y su hija Valentina, pues presentaban síntomas de covid-19. La animadora estaba a la la espera de los resultados de las pruebas a las que las sometió que finalmente fueron positivas.

“Lamentablemente dieron positivo, me hubiera gustado que sea potra historia. Mi mama es positiva al igual que mi hija. Valentina, por se niña, no tiene síntomas y mi mama ha estado bastante bien., Hoy está un poco lenta, echada, no tiene muchos síntomas, siente como un dolor de cuerpo, no tiene fiebre, la saturación esta perfecta. Está físicamente adolorida”, dijo Tula Rodríguez, al borde del llanto.

TULA RODRIGUEZ ENVIÓ MENSAJE EN SUS REDES SOCIALES

A través de su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez rompió su silencio tras darse a conocer que dio positivo a coronavirus al igual que su compañera de conducción en ‘En boca de todos’, Maju Mantilla.

Tras la preocupación que generó el anuncio entre sus seguidores, Tula Rodríguez decidió enviar un mensaje en el que agradece las muestras de cariño e invoca a que sigan cuidándose.

“Después de casi un año de trabajar con todos los cuidados y el protocolo respectivo... Me di con la noticia que nadie quiere recibir... Di positivo en mi prueba Covid. Ahora como una víctima más de este virus, mi deber es practicar lo aprendido, estar en cuarentena, hacer caso a los profesionales de la salud y mantener la mente positiva. Soy una mujer fuerte, guerrera y luchadora y esta no será la excepción. Sé que Dios estará cubriéndome a mi familia y a mí. Gracias por sus muestras de cariño, confío que mi familia y yo estaremos bien, hagamos una oración por todos los que en este momento estamos padeciendo esta enfermedad. Sigamos cuidándonos, ya les contaré como voy evolucionando. Bendiciones”, escribió Tula Rodríguez en su cuenta de Instagram.