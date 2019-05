¿Por qué los hijos de Javier Carmona no quieren que Tula Rodríguez administre los bienes de su padre? | VIDEO

El complicado lío legal en el que se encuentran Tula Rodríguez y los hijos de Javier Carmona por la administación de las propiedades y dinero del gerente de TV , ha hecho que salgan a la luz detalles de las demandas de ambas partes y el pedido que hicieron los hijastros de la presentadora de TV.



Tula Rodríguez presentó ante el Juzgado de Familia un pedido para declarar a Javier Carmona como interdicto debido al delicado estado de salud en la que se encuentra y, por lo tanto, ser la administradora de todos sus bienes y cuentas bancarias que el empresario tenía antes de caer enfermo. Sin embargo y gracias a una rápida acción, los hijos del exgerente de TV presentaron una contra demanda y pidiendo ser, uno de ellos, el que administre las propiedades de su padre "porque él así lo habría querido".

La abogada de los hijos de Javier Carmona, indicó que "de pronto ella tiene mil y un cosas porque ni siquiera va a verlo a su esposo. Con las justas va 10 minutos. El juez se lo iba a dar, pero presentamos una oposición, una contradicción. A la señora Tula se le ha caído el proceso prácticamente en esta primera etapa porque ese día si no presentábamos el escrito que hemos presentado, el juez podría haberle dado el apoyo y salvaguarda a favor de ella".



Tula Rodríguez enfrentada

¿POR QUÉ DECLARARLO INTERDICTO?



De acuerdo a la abogada Claudia Zumaeta, la intención de Tula Rodríguez es la de declarar a Javier Carmona "incapaz absoluta, porque la persona no tiene capacidad de disernimiento y en el caso de Javier Carmona se encuentra en un estado vegetativo y no puede administrar sus bienes, no puede celebrar contratos y no puede tener voluntad y aceptación de absolutamente nada".



En tanto, Lucas Carmona aseguró que su padre hubiera querido que él y su hermano se encarguen de administrar sus bienes. Además que el dinero y las propiedades de su padre serán para su tratamiento. "Lo que quiero es agotar todo, la tecnología y en la medicina alternativa, como por ejemplo la acupuntura, con gotas de canabis, terapias para sumergirlo en el mar porque es una ayuda", agrega en su declaración ante la Corte Superior de Justicia de Lima.

En caso el Poder Judicial decidiera a favor de Tula Rodríguez, la animadora podría decidir sobre todos los bienes, dinero y cuentas bancarias de Javier Carmona, por lo que sus hijos ven en esta acción que su herencia correría peligro y temen quedarse en la calle.



Además, Tula Rodríguez se opone a las terapias alternativas a las que sus hijos quieren someter a Javier Carmona con el fin de poder revertir el estado en el que se encuentra su padre, ya que según la animadora de TV, el gerente de TV no creía en eso y jamás lo hubiera permitido.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE JAVIER CARMONA?



Un neurólogo indicó que Javier Carmona se encuentra en un estado vegetativo y que solo mueve los ojos, pero no mueve ninguna otra parte de su cuerpo. "Respira, orina, late el corazón, eso funciona sin el cerebro y que su diagnóstico es el de encefalopatía hipoxical, que es un trastorno que al no llegar oxígeno al cerebro mueren las células del cerebro y eso es irreversible".