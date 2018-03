¡Está más que contenta! La conductora Tula Rodríguez contó que es feliz al lado de su esposo Javier Carmona, porque ‘él es mi otra mitad’.



“Javier es mi esposo, mi compañero de vida, es el hombre que amo, el padre de mi hija. Es la mitad de mí”, afirmó Tula, quien agregó: “En mi casa, la cabeza del hogar es mi esposo. Pero yo soy la columna vertebral”.



De otro lado, felicitó a Lady Guillén por su embarazo, quien también se enamoró de un directivo de canal 2.



Asimismo, le aconsejó que no haga caso a las críticas.



¿Te enteraste de que Lady Guillén está embarazada?

Sí, me contaron. Por el horario no puedo ver su programa. Me da mucho gusto que esté embarazada. Es una maravilla.



¿Sabes que, al igual que tú, se enamoró de un gerente de canal 2?

Está bien, una mujer puede enamorarse de quien le plazca y el caballero también. No conozco mucho el tema, no sé qué tanto opinar.



En las redes sociales la llamaron ‘oportunista...

Lamentablemente, vivimos en un país donde el racismo está muy marcado. No sé quién es su pareja.



¿Qué le aconsejarías sobre las críticas?

Que sea feliz, que disfrute su embarazo, que le vaya espectacular. Las mujeres de ahora trabajamos, no dependemos de nadie. (J.V.)

Tula Rodríguez responde a comentarios racistas