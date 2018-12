Tula Rodríguez llora por Javier Carmona: "Esta Navidad nos va a marcar la vida a Valentina y a mí" | VIDEO

Atraviesa el momento más duro de su vida. Tula Rodríguez se quebró en la última edición del programa 'En boca de todos' al recordar a Javier Carmona , su esposo, a pocos días de la llegada de la Navidad.

La animadora confesó que esta fecha será quizá la más difícil que le toque vivir en su vida, acompañada de su hija. Lo último que se supo fue que el gerente de TV fue operado del corazón y su estado es reservado.

"Definitivamente es una Navidad muy dura para mí. Es la más dura por la que me gustaría que esté mi esposo al lado. Es la que me ha marcado y nos va a marcar la vida a Valentina y a mi. El estar aquí (trabajando) me ayuda a proveer a mi familia y que en los momentos difíciles tenemos que salir adelante", comentó Tula Rodríguez, entre lágrimas.

Asimismo, Tula Rodríguez mencionó que es por su hija Valentina, que lucha diariamente para salir adelante y no derrumbarse por el delicado estado de salud de su esposo.

"Quiero decirle a mi hija que la amo con todo mi corazón y todo lo que voy hacer será por ella y para ella. A mi esposo (Javier Carmona) que lo amo con toda mi alma. Si yo pudiera retroceder los años, me volvería a casar contigo aunque tenga que pasar esto nuevamente", precisó.

Recordemos que en más de una oportunidad, Tula Rodríguez ha declarado su amor en TV a su esposo Javier Carmona y no desaprovechó la oportunidad ahora que llegan las fiestas de fin de año.

"Te amo ayer, hoy y siempre. Y voy a cumplir la palabra de estar juntos en la salud y enfermedad hasta que la muerte nos separe", agregó