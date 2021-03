Tula Rodríguez no pudo evitar soltar unas lágrimas al hablar del estado de salud de su madre, quien se contagió de coronavirus hace unas semanas. Según contó en su regreso a En Boca de Todos, don Tulo ya está con ella y Valentina pero su mamá aún continúa en la lucha.

“Mi mamá todavía está en la lucha... quedé con mi hermana que no iba hablar nada de mi mamá, porque es un pedido personal de toda la familia, pero es inevitable no sentir lo que siento en el corazón y mi temor humano”, dijo la conductora emocionada.

Asimismo, confió en que Dios será quien tome la decisión con respecto a la vida de su madre y que está segura que ‘saldrá de esta’. “Cualquiera que sea el resultado, va ser positivo, cualquiera que sea el desenlace y no es porque sea una mujer de poca fe, mi fe está intacta”, agregó Tula Rodríguez.

“Ella todavía está pasándola muy muy muy duro, pero estoy segura que va salir y que las próximas lágrimas que voy a botar por ella van a ser de felicidad, de tenerla nuevamente conmigo, en mi casa, cuidándola”, finalizó el tema conmovida.

TULA ANUNCIA QUE SU MAMITA ESTÁ GRAVE

A inicios de marzo de este año, Tula Rodríguez se mostró preocupada por la salud de su mamá, ya que empezó a presentar síntomas moderados del peligroso coronavirus. La conductora de televisión, que también se contagió de Covid-19, aseguró que no había podido conseguir oxígeno porque escasea ni tampoco conseguirle un lugar a su madre ni en un hospital ni en una clínica.

“Mi mamita sí está chaqueteadita. No hay oxígeno por ningún lado, no hay camas, no hay sitios en hospitales ni en clínicas, está todo abarrotado. Gracias a Dios igual la estoy logrando atender acá en la casa, está respondiendo pero está bien adolorida. Esta medio delicadita, pero yo sé que todo va salir bien”, dijo a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, pidió a sus seguidores cuidarse mucho para no contraer la peligrosa enfermedad ya que ‘no es un juego’. “Algunos tenemos la bendición, como Valentina y yo, de no tener síntomas, pero hay otros que se están muriendo porque no hay camas, porque no hay oxígeno por ningún lado. Algunos están como mi mamá delicada siendo atendida en casa y orando para que pueda responder y pasar por este mal momento”, agregó Tula Rodríguez.

TROME - Tula Rodríguez pide oraciones para su mamita delicada con Covid-19

VIDEO RELACIONADO

TROME | Tula Rodríguez regresó a ‘En boca de todos’ tras vencer al coronavirus

