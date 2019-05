Tula Rodríguez llora al recibir regalo de su hija por el Día de la Madre | VIDEO

Tula Rodríguez regresó a Instagram. Tras días de silencio por hacerse público el proceso legal que mantiene con los hijos de su esposo, Javier Carmona, la conductora de TV retomó su cuenta de red social para compartir unos videos por el Día de la Madre.

En uno de los videos que compartió en redes sociales, Tula Rodríguez le envió un mensaje a sus seguidores contando que seguiría adelante, pese a todo lo que ha ocurrido en los últimos días.

"Estuve desconectada hace varios días, pero la vida continúa y uno no se puede quedar ahí, sino lo contrario, uno tiene que continuar. Y más en un día como hoy en que es el Día de la Madre porque la mamá es una bendición", declaró Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez regresa a Instagram

Luego, decidió abrir uno de los regalos que su hija Valentina le dio por su día especial. Se trataba de unos "cupones" personalizados que podía "canjear" cuando ella lo deseara. Tula Rodríguez leyó algunas de las cosas

"Valentina me ha dicho que, de varias cosas que puede hacer y que por ser mi día , yo elijo. Por ejemplo, ella me puede hacer el almuerzo, puede limpiar la casa, hablar con los abuelos todo el tiempo y cuidarlos, hacer el desayuno y llevármelo a la cama, limpiarme el cuarto, no hacerme bulla una hora, tarde de puros abrazos, hacer lo que yo diga por 24 horas diciéndome sí a todo", leía Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez y su regalo por el Día de la Madre

Sin embargo, al llegar al final del mensaje, la conductora no pudo continuar y sus ojos se llenaron de lágrimas al ser conmovida por lo que le escribió su hija Valentina. Tula Rodríguez leyó con la voz quebrada:

"Te amo mucho, no sé qué hacer para que seas feliz". Al ver esto, Tula Rodríguez frunció el ceño para evitar llorar y miró a su hija, quien grababa el video. Se escucha cuando la conductora dice: "Tú me haces feliz", antes de derramar las lágrimas.