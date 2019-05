Tula Rodríguez a Magaly Medina: "Por dos puntos de rating, tengamos cuidado con el daño que podamos hacer a una familia"

El programa Magaly Teve: La Firme difundió el proceso legal que existe entre Tula Rodríguez y la familia de su esposo Javier Carmona, así como el diagnóstico de salud que aqueja al esposo de la conductora de En Boca de Todos.

Ante esto, Tula Rodríguez decidió dar su descargo este lunes 6 de mayo. La exvedette se mostró bastante afligida por todas las revelaciones sobre su familia en el espacio de Magaly Medina y sobretodo, por difundir el estado de salud de su esposo Javier Carmona.

Pero no solo eso. Tula Rodríguez exhortó a la familia de su esposo a tener paz entre ellos pues quien más vulnerable era a toda esta situación era su hija Valentina, una menor de 10 años de edad. Por eso, declaró que no iba a permitir que le hagan daño.

"Yo pido que paremos ya. No es justo. Todos estamos sufriendo. Nadie sufre más que otro. Pero sí hay alguien que es la más vulnerable: nuestra pequeña bebé, la princesa, la niña de mis ojos. No voy a permitir que nadie ponga en duda el amor que le tenga a mi esposo, no voy a permitir que nadie haga sufrir más a mi hija", declaró Tula Rodríguez.

Ante esta situación, la conductora le envió un mensaje a Magaly Medina. Tula Rodríguez pidió que se dejara de pensar en el rating y que se priorizara el daño que estaba viviendo toda una familia, no solo la suya, sino la de Javier Carmona también.

"Estoy indignada, afectada y pido por favor que paremos. Por uno o dos puntos de rating más tengamos cuidado con el daño que podamos hacerle a una familia entera", expresó Tula Rodríguez.