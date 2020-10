Tras la muerte de Javier Carmona , sus compañeros de ‘En Boca de Todos’ solo tuvieron palabras de aliento para Tula Rodríguez , quien ayer sostuvo que tiene que ser fuerte por su hija Valentina, la gran afectada por el fallecimiento del exgerente de TV.

Maju Mantilla sostuvo que quedó sorprendida al enterarse de la noticia, pues conoce la fortaleza de su amiga y compañera de conducción

“Es muy difícil la situación, porque a Tula la conocemos del día a día y prácticamente es nuestra familia y es triste que esté pasando por un momento tan delicado porque es ella la que tiene que cubrir con todo, con la familia. Está a cargo de su hija, de su papá y aparte de tener problemas que uno no conoce”, dijo Maju para América Espectáculos.

En tanto, Carloncho sostuvo que si bien Tula ha tenido momentos muy difíciles, desde que pasó lo de Javier Carmona, jamás ha parado.

“Ha tenido momentos difíciles, complicados, pero Tula es muy fuerte. Ahora la he notado triste. Ella no descansa y Tula no ha parado estos dos años ha luchado mucho”, resaltó su compañero en ‘En boca de todos’.

