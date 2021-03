Tula Rodríguez: Maju Mantilla, Mariella Zanetti y otras figuras de Chollywood le envían sus condolencias

Tula Rodríguez anunció a través de sus redes sociales el fallecimiento de su madre Doña Clara Quintana, víctima de coronavirus. En sus redes sociales, la conductora de En boca de todos publicó un mensaje en el que se despide de ella tras haberla perdido el mismo día en el que cumplía años.

Hace unos días, Tula Rodríguez había indicado que su mamá estaba delicada, sin embargo, nadie sospechaba el grave estado en el que se encontraba hasta este domingo 28 de ,marzo que la conductora anunció su partida.

En redes sociales, sus seguidores le enviaron sus condolencias al igual que diversas figuras de la farándula como Mariella Zanetti, su amiga desde hace muchos años, y su compañera en ‘En boca de todos’, Maju Mantilla.

CHOLLYWOOD LE ENVÍA CONDOLENCIAS

“Lo siento mucho amiga ojalá Dios te pueda dar resignación a ti a vale y tus hermanas ahora tienes una Ángel q siempre seguirá velando por ti te abrazo con el alma”, escribió Mariella Zanetti.

“Mucha fuerza Tula, mi mas sentido pésame”, escribió Brunella Horna

“Lo lamento mucho Tulita. Un abrazo fuerte❤️”, escribió Mathías Brivio.



“TE ABRAZO MUY MUY FUERTE TULA ❤️✨🙏🏻”, escribió Karen Schwarz.

“Amiga mía, mis mas sentido pésame amiga 🙌 un abrazo muy fuerte”, escribió Giuliana Rengifo.

“Tulita, qué Dios la tenga en su Gloria🙏. Tu mamita te ha dado las mejores enseñanzas y ha formado a una familia llena de amor. 🙏🙏Eres una mujer muy valiente y llena de fortaleza. Te quiero mucho”, escribió Maju Mantilla.

“Mi Tulita fuerzas bella, que Dios calme tu dolor❤️, tu madrecita está en los mejores brazos y compañía y es el de nuestro Dios, sé que no se puede entender ni comprender, pero Dios mi Tula es perfecto y te dará la respuesta, eres una guerrera sigue adelante mi Tulita. Mi abrazo fraterno para ti y toda tu familia Tulita”, escribió Susan Ochoa.

“Mi más sentido pésame 😢”, le escribió Lesly Castillo.

“Mis sentidas condolencias Tula para ti y toda tu familia. Que Dios la tenga en su gloria 🙏🏼 y que les de la tranquilidad y la fuerza que necesitan 🤍 🙌”, escribió Vanessa Jerí.

TULA RODRÍGUEZ COMUNICÓ LA NOTICIA

La mamá de Tula Rodríguez había llegado hace unos meses de Japón, precisamente, para acompañar a la conductora de TV en su recuperación por la pérdida de su esposo, Javier Carmona, quien falleció en noviembre de 2020.

Hace casi un mes, Tula Rodríguez comunicaba a todos que se había contagiado de coronavirus y por ende tenía que aislarse de las personas que más amaba.

“Hoy 28 de marzo cumpliste 71 años Mamita, Mi Clarita hermosa, mujer fuerte, valiente, para ti nunca habían limites porque siempre nos enseñaste a salir adelante... Y hoy el mismo día de tu cumpleaños, 28 de marzo, Dios decidió llevarte a sus brazos para que empieces a su lado un nuevo nacimiento, hoy naces a tu nueva Vida Eterna. Como siempre luchaste hasta el final, y aunque es difícil aceptarlo porque no estaba preparada para perderte, sé que debo dar gracias a Dios porque me permitió tener a la mejor mujer como madre, esposa y abuela, porque en cada paso que diste no sólo nos enseñaste el valor de la vida, sino a que no debemos sentirnos derrotados nunca. Gracias Mamá por lo que nos dejas como herencia, un ejemplo que vivirá en nuestra memoria eternamente. Te amo Clarita, un beso al cielo donde estas ahora disfrutando de la vida eterna, acá nos quedamos tus hijos a seguir cuidando de Don Tulo y de tus nietos como tú lo hubieras querido... sé que algún día nos volveremos a encontrar para vivir eternamente juntas. Te Amo hasta el infinito y más allá”, escribió la conductora.

