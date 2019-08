Tula Rodríguez y Maju Mantilla promueven el amor propio en las mujeres tras escándalo de Angie Arizaga y Nicola Porcella

Las conductoras de En Boca de Todos, Tula Rodríguez y Maju Mantilla, sorprendieron a sus seguidores al compartir un video en sus redes sociales con un mensaje dedicado a todas las mujeres sobre el amor propio.

Rápidamente, los seguidores de ambas especularon que esta publicación surgió a raíz de los videos que protagoniza Nicola Porcella y Angie Arizaga en una discoteca el último fin de semana.

Aunque en ningún momento mencionaron a la 'Negrita', ambas conductoras soltaron frases que buscaban aconsejar a las mujeres para que no sean víctimas de violencia física como psicológica.

"Queremos hablarte a ti mujer y a todas las mujeres. Queremos decirte que el amor no es maltrato, el amor no hace daño. Tú no le perteneces a nadie. Exige siempre respeto. Ámate, valórate, aprende a decir no. Tú podes los límites", se escucha decir a Maju Mantilla y Tula Rodríguez.

Maju Mantilla y Tula Rodríguez en Instagram sobre el amor propio

Los comentarios para esta publicación estuvieron divididos. Mientras unos usuarios consideraban este video como una forma de solidarizarse con a Angie Arizaga tras lo sucedido con Nicola Porcella, otros creen que las conductoras deberían dar este mensaje a través de su programa de TV, pues así llegan a más mujeres sobre el tema de violencia psicológica.

El excapitán del equipo de los guerreros quedó fuera de Pro TV y América Televisión tras protagonizar dos escandalosos videos donde pierde el control mientras habla con su expareja Angie Arizaga.

En las imágenes dentro de la discoteca, el exchico reality le reclama a la 'Negrita' por algo de manera tan fuerte, que uno de sus amigos tuvo que interponerse pues él se acercaba a ella y le gritaba algo al oído.