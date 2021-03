PREOCUPADA. Así se encuentra Tula Rodríguez por la salud de su mamá, ya que empezó a presentar síntomas moderados del peligroso coronavirus. La conductora de televisión, que también tiene Covid-19, aseguró que al momento no ha podido comprar oxígeno porque escasea ni tampoco conseguirle un lugar a su madre ni en un hospital ni en una clínica.

“Mi mamita sí está chaqueteadita. No hay oxígeno por ningún lado, no hay camas, no hay sitios en hospitales ni en clínicas, está todo abarrotado. Gracias a Dios igual la estoy logrando atender acá en la casa, está respondiendo pero está bien adolorida. Esta medio delicadita, pero yo sé que todo va salir bien”, dijo a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, pidió a sus seguidores cuidarse mucho para no contraer la peligrosa enfermedad ya que ‘no es un juego’. “Algunos tenemos la bendición, como Valentina y yo, de no tener síntomas, pero hay otros que se están muriendo porque no hay camas, porque no hay oxígeno por ningún lado. Algunos están como mi mamá delicada siendo atendida en casa y orando para que pueda responder y pasar por este mal momento”, agregó Tula Rodríguez.

TROME | Tula Rodríguez confirma que su hija y su madre dieron positivo a coronavirus

VALENTINA Y DON TULO ESTÁN BIEN

Por otro lado, la conductora de En Boca de Todos informó a sus seguidores que su hija Valentina y ella están con síntomas leves de covid-19. Dijo que a ambas se les ha ido completamente el sentido del ofalto y que tienen el gusto al 50%.

“Mi hijita está potente en sus clases, la escucho ahí solita atendiéndose... ella y yo estamos okey”, dijo Tula Rodríguez.

Asimismo, se refirió a la salud de su padre, Don Tulo, que al momento no ha presentado ningún síntoma ni molestia. “Gracias a Dios no tienen ningún síntoma. Él está solito en la casa de mi mamá. Beatriz, mi hermana, está pendiente de toda su alimentación”, contó.

Finalmente, aseguró que la última vez que lo vio fue el pasado sábado y que mañana, miércoles, van a sacarle su prueba de descarte para ver si contrajo el coronavirus.

TROME | Tula Rodríguez reaparece tras dar positivo al Covid-19