A través de su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez envió un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores que la apoyaron en este duro momento que afrontó tras el fallecimiento de su esposo, el empresario de TV Javier Carmona.

En su publicación, Tula Rodríguez cuenta que su hija Valentina ha sido su gran soporte en este difícil momento y que es en ella ahora en quien se enfocará en esta nueva etapa que les toca vivir.

“¡Hola a todos! Estoy de vuelta por aquí y quiero agradecerles por todo el cariño, los mensajes y la preocupación que me han brindado estos días, han hecho que esta etapa de duelo me sienta bastante acompañada. Tengo mucho que aprender y debo darle gracias a la vida, aún en tiempo de adversidad. Javier siempre me decía que el show debe continuar y así será. Siempre te voy amar, mi amor, gracias por todo lo que vivimos”, comentó Tula.

"Y gracias, @valeperuoficial , por ser mi gran soporte y ser una niña fuerte. Te admiro tanto. Quiero que sepas que yo estaré para ti toda la vida, hijita. Dios lo permitirá.

Caminaremos siempre juntas de la mano... con Dios a nuestro lado no hay nada imposible!!!Gracias a todos, poco a poco, estaré de vuelta por aquí y nos vemos pronto en el programa. Los quiero y extraño mucho ❤️", escribió Tula Rodríguez.

Recordemos que Tula Rodríguez reapareció en TV en el programa ‘En boca de todos’ donde contó que viajará con su hija Valentina y estará un tiempo más alejada de las pantallas.