Tula Rodríguez a usuarios racistas: "Me maquillo de un color oscuro, ni siquiera me aclaró más la cara" 

Tula Rodríguez se refirió a los insultos racistas que recibió en redes sociales. En el programa América Espectáculos, la conductora de "En Boca de Todos" expresó que no le afecta que la descalifiquen por su color de piel.



Tula Rodríguez indicó que se siente orgullosa de ser "chola". "Más me da pena que haya gente con un cerebro tan reducido, con tan poca autoestima y con poca aceptación”, explicó la conductora de En Boca de Todos.

Tula Rodríguez indicó que no siente ningún tipo de complejo por su color de piel. "Yo ni siquiera me tiño el cabello hace diez años, me amo como tal, si tú ves me maquillo de un color oscuro ni siquiera me aclaró más la cara", precisó la conductora de En Boca de Todos.



La conductora de En Boca de Todos también se refirió al apoyo que recibió en redes sociales de parte de la actriz Milett Figueroa. "Milett es una chica que a mí me encanta y agradezco el hecho de que me defienda, y sí pues, deben tener chiquito el cerebro, el corazón, todo. (...) Y decirle a la gente que es una lástima, ámense más, quiéranse más", precisó Tula Rodríguez.



La problemática empezó cuando Milett Figueroa publicó una foto al lado de Tula Rodríguez en Instagram. La publicación se llenó de comentarios racistas por parte de usuarios quienes insultaron a la conductora de En Boca de Todos.

Tula Rodríguez responde a comentarios racistas