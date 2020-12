Tula Rodríguez expresó su punto de vista por las declaraciones de Álvaro Paz de la Barra tras el accidente que protagonizó su aún esposa Sofía Franco. El alcalde de La Molina dijo que estaba separado de la exconductora, hecho que fue cuestionado y mal visto por muchos usuarios.

Tula Rodríguez, señaló que no le pareció adecuado que Álvaro Paz de la Barra dijera que ‘está separado’ de Sofía Franco, justo ahora que se encuentra en medio de la polémica por su accidente.

La conductora de ‘En boca de todos’ se sorprendió pues hace poco el burgomaestre dijo que quería aumentar la familia con Sofía Franco, hecho que comprobaría que su matrimonio se encontraba en un buen momento.

“Me llama la atención porque hace no mucho tiempo hicimos un enlace con el alcalde, y dijo que le encantaría tener una hijita mujer, me sorprende que haya dicho que estén separados, es algo que le corresponde a ellos. A título personal, no me pareció el momento de decir de que están separados porque ella decía que tenían un excelente matrimonio”, precisó Tula Rodríguez muy incómoda.

TROME | Tula Rodríguez, Maju Mantilla sobre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra (Video: América TV)

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA MARCÓ DISTANCIAS

Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina, precisó que esta separado desde hace más de un mes de Sofía Franco, hecho que causó indignación entre los usuarios que tomaron el gesto como un intento de querer ‘desligarse’ de lo sucedido.

Según su comunicado, Álvaro Paz de la Barra se encuentra separado de la madre de su hijo hace un mes por ‘diferencias de índole personal’. Asimismo, el burgomaestre aseguró que la decisión de dar por terminada su relación sentimental fue de mutuo acuerdo.

TROME- Alvaro Paz de la Barra se quiebra al llegar a la comisaría para apoyar a Sofía Franco