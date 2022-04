La conductora Tula Rodríguez publicó videos en Instagram para mostrar a sus seguidores cómo organizaba sus alimentos, esto en medio de la escasez de algunas verduras debido al paro de transportistas.

LEE TAMBIÉN: Maicelo afirma que rechazó 40 mil dólares por aparecer en Combate solo cinco días

En sus historias, se ve que Rodríguez cómo cada una de las verduras está cortada y en bolsas ziploc, según dijo para poder cocinar de una manera más rápida.

“Soy cabeza de familia e intento guardar en la nevera algunos productos para evitar que se me malogren y que se me haga más fácil a la hora de cocinar y no estar picando, y ahora que todo subió y algunos productos no hay, esto es lo que hay”, indicó.

Tula Rodríguez sobre verduras: “Lamentablemente hay desabastecimiento y todo está caro”

En los últimos días, los principales alimentos de primera necesidad, como verduras y pollo, han escaseado en mercados y los precios también se elevaron debido a las protestas y bloqueo de vías en algunas zonas del país.

“(Esto es) Lo que yo estoy haciendo para poder asegurarme ahora que lamentablemente hay desabastecimiento y todo está caro”, señaló Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez muestra cómo organiza sus alimentos: “Hay desabastecimiento y todo está caro” (Video: Instagram)

Además, la conductora de ‘En boca de todos’ indicó que en la labor de organización también participa su hija. “Gracias por la ayuda, yo les voy a ir mostrando porque les cuento que yo hasta les cocino a mis perros (...) zanahoria ya no les voy a dar porque ni hay y está carísimo”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly le dio ‘permiso’ a su esposo para que vea baile de mujeres con poca ropa: “Puedes mirar”

JB parodió cachetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022

Fátima Segovia y su historia de amor con novio ‘pituco’ dos años menor que ella: “Era mi fan”