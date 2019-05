Tula Rodríguez sobre Natalie Vértiz: "A mí no me parece muy bonita. Me parece media paliducha"

En el programa 'En Boca de Todos' fue invitado Yaco Eskenazi para hablar sobre su personaje 'Chicho' de la serie 'De vuelta al barrio', sin embargo, en un segmento Tula Rodríguez cuestionó la belleza de su esposa, la modelo Natalie Vértiz.

Yaco Eskenazi estaba elogiando a Natalie Vértiz, quien apareció sin maquillaje en una imagen: "Mamacita, mira esos ojos. Y hasta con cara lavada. Mira esos ojos, esa boca", dijo su pareja.



Tula Rodríguez intervino para indicar que no le parecía tal como la describía Yaco Eskenazi: "A mí no me parece muy bonita. Me parece media paliducha. Es mi opinión y no soy envidiosa. Todas las mujeres somos bonitas, pero no todas llegaron a la repartición de belleza", dijo la conductora de 'En Boca de Todos'.



Ante esto, Yaco Eskenazi defendió a Natalie Vértiz: "Usted (Tula Rodríguez) es bien envidiosa, señora", indicó en tono de broma.



Por su parte, Maju Mantilla defendió a Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi al mencionar que la modelo es su "musa" para su pareja.