QUEBRADA Y LLORANDO. Luego que Paola Bisso, exesposa de Javier Carmona, acusara a Tula Rodríguez de haber abandonado al fallecido gerente en una casa de reposo, la conductora de ‘En Boca de Todos’ se pronunció en vivo para negar lo dicho y aseguró que estuvo al lado del padre de su hija hasta el último minuto.

“Los dos años y tres meses que mi esposo estuvo paralizado, no saben el dolor que me causa cuando dicen que yo lo abandoné o no cuidé , los que trabajamos en televisión sabemos que tenemos que venir a sonreír y yo de acá me tenía que ir al Centro a cuidarlo”, dijo.

En ese sentido, la presentadora de televisión aceptó que tuvo que enviar a un centro de reposo a Javier Carmona, sin embargo, aseguró que jamás lo abandonó como su exesposa lo dijo.

“ Después con decisión de la familia lo pusimos en un centro donde estuvo cuidado de una manera espectacular , cuando vino pandemia, decidimos traerlo a mi casa para poder cuidarlo, para tenerlo conmigo, donde me hice cargo al 100% del hombre que amaba . Tuve que contratar a alguien para que me pueda ayudar porque él tenía necesidades muy altas, cuando él se fue, se fue limpiecito, sin una escara porque lo cuidé como debía ser y Dios me dio esa bendición de que ese hombre se muera en mis brazos y lo acompañé hasta su último suspiro ”, agregó.

Tula Rodríguez sobre su esposo Javier Carmona https://www.americatv.com.pe/noticias/

TULA NIEGA QUE QUIERE QUEDARSE CON HERENCIA

Tula Rodríguez desmintió lo dicho en el programa de Magaly Medina por Paola Bisso, primera esposa de Javier Carmona, quien aseguró que pretenden quedarse con la herencia del fallecido gerente. La conductora aseguró que no tiene posesión de ninguna propiedad.

“Hubo alguien que dio una versión completamente alejada de la realidad, se quiso dar a entender que yo me quiero quedar con propiedades que no me corresponden. Quiero aclarar que de las dos propiedades que se habló yo no tengo posesión, yo no vivo ahí, no utilizo ninguna chacra, ni gano dinero ”, dijo.

Asimismo, la exvedette aseguró que no puede obligar a su hija Valentina a renunciar a la herencia de su padre, incluso si así lo quisiese.

“ Se está hablando que estoy pidiendo el 50% de la propiedad, falso, 100% falso . Yo no estoy pidiendo quedarme con ningún 50%, a veces hablan sin saber temas legales, yo no estoy en litigio peleándome por alguna propiedad, pero legalmente yo no puedo obligar a mi hija que renuncie, así yo lo quiera, eso lo determina el juez ”, remarcó.