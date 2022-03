Tula Rodríguez reapareció en la alfombra roja de la película ¿Quién dijo Detox?, en la que Maju Mantilla tiene un rol destacado, y su presencia llamó la atención, pues no suele participar en este tipo de eventos desde que su esposo Javier Carmona ‘partió'. Sin embargo, en esta oportunidad la conductora de ‘En boca de todos’ se dio tiempo para sonreír, posar para los reporteros gráficos, abrir su corazón y contar que no teme que la enamoren, sino que se está tomando su tiempo para volver albergar ese sentimiento.

Verte en el avant premiere de ‘¿Quién dijo Detox?’ fue extraño porque ni sales...

Sí, pero no podía fallarle a Maju. Estaba en mi casa, con mi hija y de verdad tenía ganas de descansar, pero dije ’no, tengo que ir’ y aquí estoy disfrutando de este momento importante para mi compañera y compañeros del medio.

¿Temes que te enamoren?

No es que tema, lo que pasa es que en este momento estoy en la etapa de aceptar las pérdidas (su esposo Javier Carmona y su mamá Gloria Quintana) y eso es un proceso que lleva su tiempo, nunca vas a olvidar, con el tiempo las ausencias se sienten más y él siempre va a estar aquí (toca su pecho).

Pero eso no implica que se te vea coqueta en el programa...

Para nada, soy mujer siempre y si este chico (Gino Pesaressi estaba a su costado) me parece ‘churro’, lo voy a decir, ya no me limito y eso no significa que esté faltando a nadie.

Tula Rodríguez reapareció en la alfombra roja de la película ¿Quién dijo Detox? Foto: César Bueno

¿Cómo te va ahora que tu hijita regresó al colegio?

Bien, pero asumiendo que está creciendo, que ya tiene 13 años. El primer día de clases me dijo ‘mamá, ni se te ocurra bajar del carro para dejarme’, así que solo la grabé con el celular. Tengo que entender que va creciendo y que estaré ahí siempre apoyándola en las decisiones que tome.

Tu papá, ‘Don Tulo’, siempre está apoyándolas

Sí, y pronto será su cumpleaños, pero no quiere que revele cuántos años va a cumplir, pero igual se van a enterar con la sorpresa que le preparé.

‘QUE LEVANTE LA MANO’

Tula, en una reciente entrevista que dio al programa ‘Estás en todas’, que conducen Natalie Vértiz y ‘Choca’, comentó que cada vez que escucha la canción ‘Que levante la mano’, se emociona, pues con ese tema hizo ‘clic’ con su esposo Javier Carmona.

“No puedo evitar quebrarme al recordar a Javier en medio de esta entrevista, porque ese tema marcó el inicio de nuestro amor, de una etapa maravillosa en mi vida. ‘Que levante la mano’ siempre me hace llorar, a mi mente vienen muchos recuerdos que están intactos en mi corazón”, detalló en esa oportunidad.