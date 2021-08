Tula Rodríguez rompe su silencio y confirma que está dispuesta a volver a enamorarse, tras el fallecimiento de su esposo Javier Carmona. La conductora indicó que prefiere a los maduritos y que no le gustan menores que ella.

Pese a las críticas e Magaly Medina y de usuarios en redes sociales, Tula Rodríguez indica que ha decidido darse una nueva oportunidad para enamorarse y continuar con su vida.

“Que pase lo que tenga pasar. No tengo deuda con nada, he estado hasta el último momento con las personas que partieron. Las personas que partieron te quieren ver feliz y he decidido darme la oportunidad para mí”, dijo Tula Rodríguez en América Espectáculos.

Tula revela que prefiere enamorarse de un madurito (Video: AméricaTV)

NO SE FIJARÍA EN UN JOVENCITO

Por otro lado, Tula Rodríguez indicó que no se fijaría en chicos que son menores que ella, sino que prefiere a los hombres con experiencia a quienes pueda admirar y tener conversaciones interesantes.

“Nunca me han gustado menores que yo, no se lo que pueda pasar, me gusta admirar, me parece mas exótico tener una conversación interesante. Con alguien menor que yo, con un muchachito que esta empezando a vivir cuando yo ya tengo una historia, sentiría un desnivel”, dijo la conductora.

Tula Rodríguez y su fallecido esposo Javier Carmona

VALENTINA LE DIO LA BENDICIÓN

Finalmente, Tula Rodríguez precisó que su hija ‘le dio la bendición’ para que pueda volver a enamorarse y que ella se siente feliz con esta decisión.

“Tuve una conversación importante con Valentina, tengo cosas en mi casa y ella me dice ‘sácalas’. Era importante para mí la opinión de mi hija, quiero que sea feliz y ella me dice que quiere que yo sea feliz”, indicó.