Tula Rodríguez sorprendió en la edición del programa “En Boca de Todos” de este jueves al revelar que está muy interesada en abrir su cuenta de OnlyFans, teniendo en cuenta los jugosos ingresos que podría generar.

“Yo quiero tener OnlyFans, yo me imagino que por Navidad me pondría una guirnalda, como en mi época de malcriada”, señaló la conductora de televisión mientras posaba para las cámaras.

Su interés por subir contenido en esta plataforma se dio luego de que Leslie Shaw señalara que podría ganar más de dos mil dólares mensuales. La cantante se animó incluso a darle algunos consejos para ganar suscriptores.

“En bikini si están regias, así nomás. Las plataformas hay que saberlas usar. Es bastante trabajo, no es fácil tampoco”, sostuvo la intérprete de “La Faldita”, quien visitó el set del magazine de América Televisión para promocionar su nueva canción ‘No olvido’

Le pincha el globo:

Tras escuchar las intenciones de Tula Rodríguez de debutar en esta plataforma, Gino Pesaressi también la animó a entrar al mundo OnlyFans, sin embargo, un ácido comentario desató las risas en el set. “He visto varios OnlyFans con abuelitas, así que Tula podrías aplicar”, señaló el ex chico reality.

La conductora de “EBDT” no se quedó callada y decidió defenderse. “Yo no soy abuela, pero te aseguro que voy a ser la abuelita más rica del Perú. A mí me interesa lo comercial, business son business (negocios son negocios)”, respondió.

