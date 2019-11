Mientras Gisela Valcárcel se defiende en todos los medios que no tuvo nada que ver en el supuesto veto de Tula Rodríguez en la Teletón, la conductora de 'En Boca de todos' y Pro TV han optado por el silencio y no estar en la polémica en la que se ha visto afectada la rubia.



Aunque se dijo que hoy Tula Rodríguez iba a pronunciarse sobre el tema en 'En Boca de Todos', tal parece que la popular 'Peludita' habría decidido entrar en la polémica y dejar que Gisela Valcárcel diga su verdad sin que ella esté involucrada.



En tanto, se sabe que en América Tv se vive un clima de tensión, sobre todo por esta guerra sin cuartel que se ha desatado entre las GV Producciones y Pro TV.

Desde que se supo que Mariana Ramírez supo que Tula Rodríguez no abriría la Teletón junto a Gisela Valcárcel y otras estrellas de los demás canales, de todo se ha dicho, quedando mal parada la conductora de 'El Gran Show' y la producción de la Teletón.



Gisela Valcárcel salió al frente y en declaraciones al programa de Magaly Medina sostuvo que ella se enteró de la ausencia de los artistas de Pro Tv cuando ya estaba todo listo para empezar la transmisión de la Teletón.

"Todos los días trabajo en el mismo canal que Tula Rodríguez, ¿por qué le negaría la entrada a la Teletón? Jamás impedí la entrada de Tula ni de Susan Ochoa.", contestó la Gisela Valcárcel.



Hoy en RPP Noticias, la rubia conductora explicó que no se enteró hasta muy tarde que Pro TV no sería parte de la inauguración del evento. "Yo pensaba que Pro TV iba a producir el inicio de la Teletón. El inicio lo tenía América y América se lo encargó a Pro TV, pero como a las 11 de la noche me doy cuenta que lo estaba produciendo Choca y digo qué raro, ¿y Peter (Fajardo)? Noto nerviosismo y como que algo pasaba y me cuentan un poquito, pero no me cuentan todo", dijo la también productora.

En tanto, ese mismo día de la Teletón y tras la orden de Mariana Ramírez de prohibir a sus artistas asistir al evento, Tula Rodríguez acompañó a su hija a un evento de youtubers, mientras que los chicos reality se mostraron en otras actividades.

Magaly vs Gisela