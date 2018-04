Tula Rodríguez puso en su sitio a Ricardo Rondón en pleno programa de TV [VIDEO]

Tula Rodríguez no aguanta pulgas ni de sus compañeros de trabajo. La conductora de En Boca de Todos no se quedó callada durante el programa cuando Ricardo Rondón le mandó una chiquita sobre el cambio de domicilio que hizo en su DNI.

Como se sabe, Tula Rodríguez es del barrio de El Agustino y en varias ocasiones ella misma lo ha recordado con mucho orgullo. Por eso, no le gustó cuando escuchó que su compañero de 'En Boca de Todos' hacía hincapié sobre el cambio de residencia que hizo en su DNI tras casarse con Javier Carmona.

Ricardo Rondón le pidió a Tula Rodríguez que enumere las lista de las obras que haría en el distrito de El Agustino, haciendo énfasis que ahora vive en Chacarilla. "Vamos a ver qué obras haría Tula Rodríguez en El Agustino, aunque su DNI diga Chacarilla"

Esta aclaración no le gustó nada a Tula Rodríguez. La conductora tomó unos minutos para responderle a su compañero: "Sí eso es verdad, pero eso no es para burlarse. Eso es serio. Claro que sí yo cambié mi documento porque me casé en ese distrito, pero yo he nacido en El Agustino y a mucha honra y yo no les voy a decir qué haría, porque yo no voy a incursionar en la política. A mí me parece un tema serio así que deja de burlarte"

Ricardo Rondón trató de minimizar el fastidio de Tula Rodríguez y siguió insistiendo con su pregunta: "Estoy preguntando qué harías por tu avenida Riva Agüero ya. En cinco minutos dime qué harías por la Cooperativa Huancayo"

Fue en ese momento qu e Tula Rodríguez no se guardó nada: "Ricardo, de verdad con todo el cariño... no podemos dar cinco minutos porque tenemos una pauta. Eres uno de los conductores, no eres el productor. Le pido al señor productor que sigamos con la pauta para evitar los conflictos"

Esta discusión puso tensos a todos los panelistas del programa, quienes no sabían qué hacer para cambiar los ánimos. Durante unos segundos, las cámaras enfocaron a Michelle Soifer con una cara de sorprendida por la situación.

Tula Rodríguez vs. Ricardo Rondón

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.