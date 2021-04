Tula Rodríguez reapareció en En Boca de Todos este lunes, luego que hace más de una semana su mamá perdiera la vida a causa del terrible coronavirus. La conductora había estado ausente del programa, que durante los últimos días transmisió ediciones grabadas.

“Hay cosas para las que uno no esta preparada, es difícil. Es difícil sobrellevar entre mi casa, mi hija, mi papá y venir aquí al programa. Pero si hay alguna que persona que quisiera que yo esté aquí es mi mamá. Si hay alguien que amaba y disfrutaba verme en los escenarios era ella, me llegaba a los casting, incluso cuando mi esposo fallece, yo paré un mes y ella me dijo que no pare tanto”, contó la presentadora.

En ese sentido, aseguró que le toca aceptar que Dios decidió llevársela y que su madre, hace un año atrás, habló con ella y sus hermanas y les dijo qué hacer en el caso de su muerte. “La promesa es que ella tenga vida eterna. Tengo una baja en mi equipo y el corazón apretadísimo”, agregó.

“Tenemos que continuar viviendo, siguiendo unidos, intentando ser felices aunque ella no esté. Hay que aceptar los desingnios de Dios. Uno no puede pasar en cámaras llorando. Este es mi trabajo”, indicó Tula Rodríguez.

Finalmente, recomendó que no tener deudas con nadie. “No me refiero a lo económico, sino a lo que tienes que decir a las personas que amas. Hace seis meses mi vida cambió con la pérdida de mi esposo y hoy cambia con la pérdida de mi mamá”, aseguró.

REAPARECE EN REDES

Luego del fallecimiento de su mamita, Tula Rodríguez se mostró en redes sociales acompañada de su hija. La conductora de ‘En boca de todos’ pasó tiempo en familia mientras y se reconforta de estos duros momentos.

En un video que compartió Valentina en Instagram, se ve también a la exvedette en su habitación, disfrutando de una serie en este jueves de Semana Santa.

En otro foto, la conductora aparece con su hija en lo que parece ser una salida que ambas realizaron para despejar la mente. “Hoy le pedí a mamá salir de casa, me costó convencerla, pero lo hice”, escribió.

TULA RODRÍGUEZ ANUNCIÓ LA MUERTE DE SU MADRE

Tula Rodríguez viene afrontando uno de los momentos más difíciles de su vida. Y es que la tarde del domingo 28 de marzo confirmó que su madre, Clara Quintana, falleció. La señora fue diagnosticada con coronavirus y sus síntomas habrían empeorado.

La presentadora de televisión utilizó su cuenta de Instagram para comunicar la noticia. “Hoy 28 de marzo cumpliste 71 años Mamita, Mi Clarita hermosa, mujer fuerte, valiente, para ti nunca habían limites porque siempre nos enseñaste a salir adelante... Y hoy el mismo día de tu cumpleños, 28 de marzo, Dios decidió llevarte a sus brazos para que empieces a su lado un nuevo nacimiento, hoy naces a tu nueva Vida Eterna”, se lee en el mensaje.

La mamá de Tula Rodríguez había llegado hace unos meses de Japón, precisamente, para acompañar a la conductora de TV en su recuperación por la pérdida de su esposo, Javier Carmona, quien falleció en noviembre de 2020.

