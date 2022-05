A puertas de celebrar el Día de la Madre, Tula Rodríguez recibió una sorpresa en vivo de su hija Valentina, quien se presentó en el programa ‘En Boca de Todos’, en medio de la polémica por la herencia de Javier Carmona. La conductora le dedicó unas palabras a su pequeña.

“Mi Valicha, ella es la culpable de que mis días sean más alegres desde hace 14 años, ella es el motor de mi vida, ella sabe que la amo, que no hay nada que me pueda derrumbar o que pueda alterar el inmenso amor y la felicidad que me da el haberla traído a este mundo”, inició diciendo.

Sin esperarlo, Tula Rodríguez notó la presencia de su hija Valentina y la invitó al set a darle un fuerte abrazo. En medio de la emoción, la conductora de televisión dejó en claro que el amor hacia su hija está por encima de todo.

“Que Dios haya permitido que ella sea mi hija, así como es, así la amo. Nos amamos de verdad, nosotras somos una, yo vivo para ella, ella vive para mí, aunque ella en algún momento va a hacer su vida ”, acotó.

Tula es sorprendida por su hija

TULA Y SU INDIRECTA A LOS HIJOS DE JAVIER CARMONA

En esa línea, Tula Rodríguez habría enviado una indirecta a la polémica que continúa viviendo con sus dos hijastros por la herencia de Javier Carmona. Como se recuerda, la primera esposa del exgerente salió en pantallas para acusarla que quiere quedarse con parte de un departamento.

“Lo único que quiero es que esta niña sea una mujer independiente, hacerla única, que nada le afecte, cometo errores, ella lo sabe. Hablamos de todo y cuando te digo de todo, es de todo, porque ella ya es grande, y hay cosas que no se le puede ocultar y si hay decisiones que también se toman es con ella, porque ella ya tiene palabra, ella ya me dice ‘mamá, no quiero hagas esto’”, puntualizó.