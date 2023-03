Tula Rodríguez se presentó el jueves 9 de marzo en el set de “Mande quien mande” junto a Carloncho para que participaran en la divertida secuencias “Que levante la mano”.

Durante el juego, Tula recordó las experiencias que vivió cuando vivía en El Agustino, en la época en la que no contaba con mucha solvencia económica.

En ese sentido, Tula Rodríguez sacó más de una sonrisa cuando reconoció en pleno programa en vivo que usaba limón en vez de desodorantes. Además, contó que también pedía prestado azúcar, arroz y aceites a sus vecinas.

Tula Rodríguez: “Era súper piojosa”

Tula Rodríguez y Carloncho se presentaron este jueves 9 de marzo en el set de “Mande quien mande” para enfrentarse en una divertida secuencia; sin embargo, la exvedette terminó dejando en shock a María Pía Copello y ‘La Carlota’ al revelar el método que usaba su mamá para quitarle los piojos en su infancia.

El inesperado comentario de la también actriz vino después de que María Pía lanzara la siguiente pregunta: “Que levante la mano el que usaba kerosene en la cabeza para matar piojitos?”.

Entre risas y un poco avergonzada, Tula levantó la mano y confesó que de niña tenía muchos piojos. “He sido piojicita, miren quien no ha tenido piojos. A todas nos ha pasado, quien no ha tenido piojos no ha vivido”, resaltó en un inicio intentando justificarse.

Tula Rodríguez cuenta que tenía piojos

